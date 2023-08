Sem previsão de volta à TV, a mensagem que Cássia Kis espalha via celular

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sempre polêmica, até mesmo quando não está no ar, Cássia Kis segue a toda com suas correntes espalhadas em grupos de WhatsApp. A coluna recebeu de uma famosa próxima a ela, que pediu para não ser identificada, este print abaixo, em que Cássia faz campanha contra o aborto no país. Uma de suas bandeiras preferidas, ela pede que os colegas assinem petição contra a legalização da prática no Brasil.