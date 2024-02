Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O camarote N1 fez uma homenagem as sambistas Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor e Mayara Lima, rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti. Em momento comandado por Dudu Nobre, ele dedicou uma música as duas, celebrando a trajetória de ambas no samba carioca.