Saiba por que Sandy nunca mostrou rosto de filho

Theo Lima é filho único da cantora Sandy e do músico Lucas Lima, casados desde 2008. O herdeiro, de 8 anos, nunca foi exibido ao público, nem por fotos ou rede social. Recentemente ela foi questionada sobre essa decisão, quando participou do podcast Quem Pode, Pod desta terça-feira, 15. Na conversa, Sandy conta que a ideia é deixar o pequeno escolher, no futuro, se quer ou não ser conhecido.

“Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo. Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: ‘Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto’. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, afirmou a cantora, que é conhecida desde pequena por ser filha de Xororó.

