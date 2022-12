Sai ministra pastora, entra ministra cantora: O que isso diz dos governos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Junto com Bolsonaro (PL), saem de cena os ministros que rezam em público ao invés de enfatizar políticas públicas em suas áreas. A mais notória neste intuito foi, ao longo dos últimos quatros anos, Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos até um pouco antes das eleições, quando saiu do ministério para concorrer a uma vaga de senadora pelo Distrito Federal. E venceu. Entre palanques e altares, Damares fez seu ganha-pão no meio político.

Agora entra em cena, no novo governo Lula (PT), ministra que canta. Mesmo ao ser confirmada como ministra da cultura, Margareth Menezes já disse que vai continuar puxando seu bloco no carnaval de 2023. O Mascarados, criado em 1999, é conhecido por não ter as cordas que separam os foliões pelas ruas de Salvador (BA) e tem público, majoritariamente, LGBTQIAPN+.

Apesar de pastas diferentes, ambos os nomes revelam muito dos governos que representaram ou vão representar. A ex-ministra entra para a história como a que pregava “meninos vestem azul e meninas vestem rosa”. Mais pé no chão, a futura ministra mira na imagem que pode promover o carnaval que tanto conhece. Tem tudo para ser mais assertiva.