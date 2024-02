Sabrina Sato e Alessandra Negrini brilham na Gaviões da Fiel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A rainha de bateria da Gaviões da Fiel, Sabrina Sato, causou tumulto ao chegar para o desfile no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite de sábado, 10. A apresentadora usou um look futurista, que simboliza a “ciência do infinito”. “São 20 anos de avenida com minha Gaviões da Fiel e vamos comemorar da melhor forma possível”, celebrou Sabrina nas redes. Quem também chamou a atenção dos internautas no desfile foi a atriz Alessandra Negrini, que estava em meios aos intérpretes da Gaviões.