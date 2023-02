Romário revela o status da sua relação com Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde a eleição para a presidência do Senado, que terminou com a vitória de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o clima no PL (que já não ia nada bem) ficou ainda mais pesado. E Romário foi figura central na trama. Isso porque o craque, apesar da pressão dos bolsonaristas, não declarou publicamente apoio a Rogerio Marinho (PL-RN), seu colega de partido. O “racha” na legenda não agradou nada Jair Bolsonaro e seus fiéis apoiadores. Enquanto curtia o primeiro dia de desfile do Grupo Especial em um camarote, o senador falou a VEJA sobre sua relação com o ex-presidente. “Minha relação com o Bolsonaro continua como sempre foi: ele lá e eu aqui”, afirmou.