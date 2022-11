Roberto Dinamite aparece com saúde debilitada e preocupa fãs

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos nomes mais preponderantes na história do Vasco da Gama, Roberto Dinamite, 68 anos, enfrenta tratamento de câncer. Um vídeo, que circulou nas redes sociais na quarta-feira, 2, mostra o ex-jogador abatido, andando lentamente pelos corredores de um hospital, com uma sonda no nariz. Os fãs do esporte de diferentes torcidas se comoveram com a imagem, desejando melhoras ao ídolo.

O ex-jogador foi diagnosticado com um tumor no ano passado. Em dezembro, ele se submeteu a uma cirurgia não invasiva, para desobstrução do intestino. Desde então, o ex-artilheiro do clube carioca enfrenta sessões de quimioterapia. Diante da repercussão, o filho do craque, Rodrigo Dinamite, tranquilizou os torcedores sobre o estado de saúde do pai. “Fala galera, sei que o vídeo assusta quem não convive com ele, mas estou aqui deixando a mensagem que ele está bem e fazendo o tratamento. A perda de peso é natural, quem já teve sabe que o tratamento não é fácil. Mas se Deus quiser logo ele vai estar de volta com todos”.

FORÇA, DINAMITE! Maior jogador da história do Vasco, Roberto Dinamite aparece em vídeo caminhando por hospital com sonda no nariz. Desde 2021, o ex-jogador de 68 anos luta contra o câncer e faz quimioterapia. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/7KHJNRvyMS — Goleada Info (@goleada_info) November 2, 2022

Fala galera, sei que o vídeo assusta quem não convive com ele, mas estou aqui deixando a mensagem que ele está bem e fazendo o tratamento. A perda de peso é natural, quem já teve sabe que o tratamento não é fácil. Mas se Deus quiser já já ele vai tá de volta com todos. — Rodrigo Dinamite (@rdinamitebr) November 2, 2022

