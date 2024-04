Rico Faissol dirige série sobre primeiro negro no mundial de Ironman 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diretor e produtor de séries, documentários e reality shows há quatorze anos nos mais remotos cantos do planeta, Rico Faissol dirige Respeita Meu Sonho, série documental que acompanha a trajetória do primeiro triatleta negro a competir como profissional no mundial Ironman. A história de Thiago Vinhal tem estreia prevista para 15 de abril, no Canal OFF, com exibição também no Globoplay.

“A essência do meu trabalho é conseguir emocionar o público através do storytelling, saber contar uma história por diferentes perspectivas e olhares”, revela Rico, que esteve na direção da série vencedora do prêmio Calcutta International Film Festival, Guató: Uma Remada no Tempo, no Pantanal, onde acompanhou o Povo Guató em 16 dias de navegação pela maior área alagável do planeta.

Fotografar na água é um dos prazeres de Rico Faissol, quando se permite misturar o lado de diretor com o de fotógrafo. Em Respeita Meu Sonho, dirige uma cena complexa de dramatização referente a um episódio de racismo sofrido pelo triatleta Thiago aos 12 anos. “Na minha opinião não há imagem esteticamente mais hipnotizante que a água em movimento. Essa cena tinha uma importância narrativa muito grande, pois ele escuta que não deveria se dedicar à natação porque pretos não nadavam bem pois tinham ossos pesados. Usamos a referência de um corpo afundando no escuro para representar a sensação daquele menino ao se questionar se aquela história teria algum fundamento”, explica o diretor.