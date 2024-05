Renato Gaúcho comemora resgate em meio a chuvas no sul

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após ser resgatado do hotel DeVille, onde mora em Porto Alegre, no Rio Grande do sul, Renato Gaúcho tranquilizou os seguidores pelas redes sociais. O treinador do Grêmio publicou uma foto sorridente ao lado da pessoa que o resgatou nesta terça-feira, 7. “Marcelo é um guerreiro que está salvando diversas vidas dessa catástrofe que estamos vivendo”. Renato estava ilhado no hotel por causa das fortes chuvas que atingem o sul do país. O local estava sem energia elétrica e a bateria do celular do atleta estava acabando, impossibilitando seu contato. Agora o treinador volta para o Rio de Janeiro, onde tem residência.