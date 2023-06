Regina Volpato fala se substituiria Patrícia Poeta no ‘Encontro’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Regina Volpato, apresentadora do Mulheres da TV Gazeta desde 2018, decidiu sair da emissora após uma proposta de redução de salário. Ela conversou com a coluna sobre esta decisão e a possível ida para o Encontro, da TV Globo, no lugar de Patrícia Poeta.

“Eles propuseram uma redução de 20% no meu salário. Sem negociação, sem nada. E meu salário já é um salário abaixo do mercado. E eu não consigo fazer o que eu faço por menos. A gente assinou a rescisão no começo do mês. Faço parte do casting da emissora até julho, o que não quer dizer que vou estar no ar. E a conversa foi muito tranquila, porque não era uma coisa pessoal, foi uma redução de salário de todos os apresentadores. Esse ciclo se encerrou e sem mágoa mesmo, porque foi muito gostoso, foi muito legal. Tenho a certeza do trabalho bem feito. (Sobre a ida para o Encontro) É um movimento dos fãs e acho o máximo eles se preocuparem comigo. Já começou há um tempo essa história e já desmenti. Não seria nem ético da minha parte endossar ou não falar nada. Patrícia é uma colega e não sei nem se eles querem substituí-la. Os fãs entraram nessa onda e entendo como uma manifestação de carinho comigo. No momento ainda me vejo no Mulheres“.