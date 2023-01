Regina Duarte irrita Paulo Betti com elogio a Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paulo Betti usou da fina ironia para responder a uma provocação de Regina Duarte nas redes sociais. Apoiadora do ex-presidente, ela afirmou que Jair Bolsonaro (PL) “deu a vida pelo Brasil”. O ator então respondeu: “É a primeira vez que alguém dá sua vida sem morrer e foge para Disney”. A troca de farpas foi publicada nos stories do ator em seu perfil no Instagram. Paulo já havia declarado em outras ocasiões o incômodo com as declarações de Regina, que tentou defender e justificar a ditadura militar, entre várias polêmicas.