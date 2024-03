Regina Duarte é condenada a indenizar filha de atriz morta na ditadura

Giro VEJA - segunda, 11 de março

A reunião de Lula com Prates e o novo depoimento de Mauro Cid

O presidente Lula se encontra com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para discutir a distribuição de dividendos extraordinários que foi cancelada após decisão de membros do Conselho de Administração da estatal. A disputa interna e o temor de intervenção na política da empresa, fez as ações da petroleira despencarem. A situação da Petrobras, Boulos e Nunes empatados em pesquisa e depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro são os destaques do Giro VEJA.