Regina Casé e Hsu Chien são homenageados no 1º Festival de Cinema de Xerém

A atriz e apresentadora Regina Casé e o diretor Hsu Chien são os grandes homenageados da primeira edição do Festival de Cinema de Xerém. Eles irão receber o Troféu Zeca Pagodinho, símbolo oficial do evento – que acontece de 08 a 11 de maio, no Centro de Convenções John Wesley, em Duque de Caxias. O festival conta com uma programação diversificada, incluindo exibições de filmes dos homenageados, oficina, masterclasses e encontros com realizadores. Estas ações visam contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento do cenário audiovisual brasileiro, sobretudo para a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Sob a direção geral de Sérgio Assis, direção executiva de Emerson Rodrigues e direção de programação de Monica Trigo, o festival é uma realização da EBAV (Escola Brasileira de Audiovisual) em parceria com o Instituto Zeca Pagodinho.

“Estou muito feliz e honrada de participar do primeiro Festival de Cinema de Xérem. Minha trajetória profissional e de vida é estar em todos os espaço, falando com todos público, entrando na casa e na vida de que nos assiste. É isso o que me move, é isso o que me fascina: a possibilidade de me comunicar, de estar trocando com as pessoas. Fico lisonjeada e grata pela possibilidade de ter essas histórias vividas por mim na ficção, que são contadas no cinema, chegarem a todos os lugares”, diz Regina a coluna GENTE.

“O Sergio Assis, Diretor geral do EBAV, é meu amigo pessoal e há anos, acompanho a luta dele pela profissionalização de jovens da Baixada Fluminense e a sua inclusão no mercado de audiovisual. Eu sempre que posso e sou convidado, tenho o maior prazer em acompanhar esse trabalho fundamental e quero estar disponível e atuante para todas as necessidades que o Sergio Assis precisar para ajudar a passar a minha experiência profissional. Temos projetos para poder empregar toda essa demanda e espero muito que possamos botar na prática o quanto antes. Quanto ao festival de cinema de Xerém, é uma honra para mim, e fico muito feliz, de poder receber uma homenagem. Isso é uma comprovação de que meu trabalho tem sido absorvido e que as pessoas se espelham na minha luta e perseverança para me manter na profissão. Torço muito que o festival tenha um alcance nacional e que seja um referencial do que há de melhor no festival do cinema brasileiro”, reflete Hsu Chien.