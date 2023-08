Rafael Cardoso entra em ‘Terra e Paixão’ em meio a caos na vida particular

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rafael Cardoso está prestes a entrar na novela Terra e Paixão, no papel do Doutor Evandro, o personagem foge com Agatha, interpretada por Bianca Bin. Nos últimos dias, veio a público a informação de que o ator será pai novamente, dessa vez da psicóloga Carol Ferraz. Rafael estaria se refugiando no interior do Mato Grosso do Sul, diante dos boatos dessa nova paternidade. Rafael se separou em dezembro de 2022 de Mariana Bridi. O casal é pai de Aurora, de 7, e Valentim, de 4, eles já estavam juntos a 15 anos. Ele se envolveu em uma sequência de polêmicas nos últimos meses, de ataques por suposta homofobia a denúncia de traição.

