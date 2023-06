Rafael Cardoso choca ao compartilhar mensagem homofóbica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rafael Cardoso, ator da TV Globo, compartilhou um vídeo de um influenciador polêmico, ex participante de reality show da emissora, conhecido como Nego Di, em que havia mensagem com forte teor homofóbico sobre o cantor João Guilherme, filho do sertanejo Leonardo: “Toda essa alegoria pra dar o rab*. Se veste igual uma cachorra e vira o terror de homens com masculinidade frágil?”. João chama a atenção nas redes por utilizar vestimentas que quebram a barreira do gênero.

“Bah, Negão, estou contigo”, comentou o ator ao compartilhar o registro que ataca o filho caçula do cantor. Em meio a um processo de divórcio de Mari Bridi no começo do ano, alegando problemas pessoais, Rafael pediu à Globo para sair de Amor Perfeito. O ator estava escalado para viver o vilão Gaspar. Aliás, ele já esteve no cinema como um homossexual que vive relação incestuosa com seu meio-irmão, no longa-metragem Do Começo ao Fim, de 2009.

Rafael Cardoso respostando vídeo homofóbico do Nego Di (em pleno dia do orgulho) sobre as roupas que o João Guilherme usa pic.twitter.com/e1Hi1VboW7 — Matheus (@odontinho) June 29, 2023





