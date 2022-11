Quem vai dar a palavra final no nome do Ministério da Cultura de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Claro que será Lula (PT) quem vai escolher os seus ministérios. Mas um, em especial, terá o dedo decisivo de Janja – o Ministério da Cultura. É que a futura primeira-dama teve papel importante durante a campanha eleitoral para que o então candidato petista pudesse se encontrar diversas vezes com grupos da classe artística em diferentes lugares do país. Conforme a coluna já adiantou, alguns nomes técnicos vêm sendo sondados para o cargo – os mais recentes foram Danilo Miranda e Elaine Costa. Agora, desponta o nome do diretor teatral Ilton Cobra, que também é ator, produtor e gestor cultural com 45 anos de experiência na área. Daniela Mercury e Lucélia Santos continuam em campanha interna para serem lembradas.