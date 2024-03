Quem Michael Gambon ignorou em testamento de 9,5 milhões de reais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Michael Gambon, conhecido por ter vivido o bruxo Alvo Dumbledore na saga Harry Potter, manteve um relacionamento duplo com a esposa Anne e com a amante Phillipa Hart. Acontece, que no testamento, o artista excluiu Phillipa, mãe de seus dois filhos, de sua herança de aproximadamente 9,5 milhões de reais. Gambon faleceu em setembro do ano passado, aos 82 anos, e seu testamento foi revelado nesta quarta-feira, bem como o nome dos herdeiros e inventariantes. Anne, que é mãe de Fergus, também filho do ator, ficou com quase a totalidade de seus bens. Já Philippa, com quem Michael vivia abertamente em Londres, ficou sem um centavo no documento redigido em 2016. Ela é mãe de Tom, de 17 anos, e de William, de 15, jovens herdeiros do ator. Cada um dos caçulas ficou com cerca de 63 mil reais e um troféu deixado pelo pai. Tom com o prêmio de 1987 do Variety Club of Great Britain e William com o recebido em 2000.