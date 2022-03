Quem é o refugiado que levou a guerra para a semana de moda, em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Demna Gvasalia conhece a guerra de perto. No início dos anos 90, ele fugiu com os pais da Georgia, em meio à um conflito étnico desencadeado pela elevação de uma parte do território conhecido como Ossétia do Sul. O pai era georgiano, a mãe, russa. Tinha pouco mais de 10 anos de idade. Ele já declarou em entrevista se sentir um “eterno refugiado”.

No desfile da Balenciaga, grife espanhola da qual é diretor artístico desde 2016, Gvasalia transformou a passarela em um vasto campo nevado, uma referência ao inverno inclemente que afeta a vida dos refugiados ucranianos que lutam para deixar o país, enquanto as tropas de Vladimir Putin avançam.

A coleção traz peças amarrotadas, com recortes assimétricos (uma marca de Gvasalia) em tons escuros. Os acessórios, eram bolsas plásticas e sacolas improvisadas, reproduzindo as cenas que se vê nas filas dos refugiados. As poucas cores presentes no desfile reproduziam a bandeira azul e amarela da Ucrânia. O desfile-protesto foi o mais marcante da Semana de Moda de Paris, até o momento