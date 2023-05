Quem é o ‘capitão’ de novo hit de Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais uma aposta de Anitta no mercado internacional, o clipe de Capitán, parceria da cantora com RVFV e Sfera Ebbasta foi lançado nesta quinta-feira, 25, no Youtube. No hit, ela canta que é a “Rainha do Brasil” e traz alguns elementos nacionais, como a bandeira do Brasil e traços do funk carioca. O verso com “capitão” é de RVFV, artista espanhol, que canta “nós temos o barco na costa. Nós somos o ‘pirata’, diga-me capitão”. Quem pensou que era alusão ao “capitão” Bolsonaro, se enganou.

