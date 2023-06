Quem é o brasileiro apontado como namorado de princesa da Espanha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Leonor de Bourbon, princesa espanhola de 17 anos, está namorando um brasileiro, de acordo com a revista alemã Bunte. Gabriel (identificado sem sobrenome) tem 18 anos e estudou com a jovem no colégio de elite UWC Atlantic, no País de Gales. Os dois se formaram no dia 20 de maio. Na ocasião, Leonor esteve acompanhada de seus pais, o rei Felipe e a rainha Letizia. Agora, a futura herdeira se prepara para formação militar, parte do processo de preparação para o trono, e estudar Direito.

Nascido em São Paulo, Gabriel foi criado em Nova York, nos Estados Unidos. A mãe é publicitária, enquanto o pai trabalha no Deutsche Bank, como analista financeiro. O jovem fala português, inglês e um pouco de alemão.

