Quem é a professora que doou quase 5 bilhões de reais para alunos

O anúncio da professora emérita Ruth Gottesman, de 92 anos, na segunda-feira, 26, movimentou as redes sociais. Ela doou 1 bilhão de dólares (aproximadamente 4,9 bilhões de reais) aos alunos da Escola de Medicina Albert Einstein, no Bronx, em Nova York. O valor será destinado a cobrir perpetuamente as mensalidades dos alunos. Os estudantes do último ano terão a matrícula do último trimestre reembolsada, e a partir de agosto, todos os alunos, incluindo os já matriculados, terão o curso gratuito. Esta é uma das maiores doações já feitas a uma universidade nos EUA e a maior a uma faculdade de medicina.

Atual membro do Conselho da universidade, Ruth tem mais de 50 anos de vínculo com a Albert Einstein. Ela é doutora em Educação pela Universidade de Columbia, e ingressou no Centro de Avaliação e Reabilitação Infantil da Albert Einstein em 1968, sendo pioneira na área da psiquiatria para crianças e adultos com dificuldades de aprendizagem. A pesquisadora é viúva de David “Sandy” Gottesman, um dos primeiros investidores na Berkshire Hathaway, um conglomerado multinacional que supervisiona e gere empresas subsidiárias. “Ele me deixou, sem que eu soubesse, uma carteira completa de ações da Berkshire Hathaway”, disse a professora ao jornal The New York Times. Essa não foi a primeira ação filantrópica do casal. Em 2010, quando Sandy ainda estava vivo, os dois doaram 25 milhões de dólares (cerca de 24,3 milhões de reais, na cotação atual do dólar) para a mesma faculdade. Na época, o valor foi destinado a criação do Instituto de Pesquisa com Células-Tronco e Medicina Regenerativa da Instituição.