Quem é a modelo trans apontada como namorada do craque Mbappé

Kylian Mbappé, 23, um dos grandes nomes da seleção francesa na Copa do Mundo, estaria namorando a modelo trans Ines Rau, 32. O jogador não comenta sobre a vida pessoal, mas fotos do casal circulam desde de setembro nos sites internacionais. Ines foi a primeira trans a posar na capa da Playboy, e em 2017 publicou sua biografia, Mulher.

A modelo francesa, de ascendência argelina, realizou a cirurgia de transição de gênero aos 16 anos, mas somente aos 27 assumiu a transição. Na época contou o motivo de não ter falado no assunto: “Vivi muito tempo sem falar que era transgênero. Eu tinha medo de nunca achar um namorado e ser vista como estranha. Aí eu pensei: ‘Você precisa apenas ser você mesma’. É uma salvação falar sobre sua própria verdade, seja seu gênero, sexualidade, o que for. As pessoas que te rejeitam não valem a pena. Não é ser amada pelos outros, é amar a si mesmo”.

Ines possui um milhão de seguidores nas redes sociais e trabalha para grandes marcas, como a L’Oreal Paris. Ela também já visitou o Brasil e é militante pela preservação das terras indígenas e da Floresta Amazônica. Em fotos publicadas no Instagram, aparece na Aldeia Huni Kuin Igarapé Do Caucho, no Acre, e agradece o quanto aprendeu com eles.

Na Copa, Mbappé e a suposta namorada foram atacados por torcedores argentinos com falas transfóbicas. Antes da abertura da competição, um vídeo de homens com a camisa da Argentina viralizou nas redes sociais. Eles faziam provocações transfóbicas e racistas contra a equipe europeia.