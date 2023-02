Quem deve substituir Maju Coutinho no próximo carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após o péssimo desempenho de Maju Coutinho na transmissão do carnaval na TV Globo nos desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro, os telespectadores parecem já ter uma favorita para o próximo ano. Trata-se de Mariana Gross, que tem um envolvimento maior com o carnaval e já participou de outras transmissões em coberturar anteriores.

Vendo a apresentação do Desfile das Campeãs fica evidente que a melhor dupla do Carnaval Carioca é @ladygross @MiltonCunha eles têm uma conexão incrível e conhecem mto sobre Carnaval, merecem apresentar juntos ano que vem na @tvglobo quem concorda respira #CarnavalMultishow pic.twitter.com/DnGRE9fB5m — Leon (@abecaleo) February 26, 2023

A transmissão das campeãs sendo melhor que do desfile oficial, é muito auge sério kkkkkkkkkk#CarnavalMultishow pic.twitter.com/BzRbDoiUka — Breno 🤠 (@brenoew) February 26, 2023

Já passou da hora da Mariana Gross assumir a transmissão oficial. O show que a kinga tá dando no desfile das campeãs. #CarnavalMultishow — Renato Souza (@renatosouzario) February 26, 2023