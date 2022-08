PSB explica por que Marcos Uchôa não recebeu verba de campanha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcos Uchôa, ex-repórter da TV Globo, onde trabalhou por 38 anos, anunciou nesta terça-feira, 30, que não vai mais disputar o cargo de deputado federal pelo PSB. Alegou que não recebeu informações sobre verba que seria destinada a sua candidatura. Decepcionado, ele afirmou que “quando eu me filiei ao partido, no início de abril, o presidente do PSB no Rio, Alessandro Molon, disse que o partido financiaria a minha campanha”. Procurado pela coluna para entender o que aconteceu, André Molon emitiu a seguinte nota assinada pelo seu partido:

“Na última quinta-feira, dia 25 de agosto, o PSB-RJ recebeu a transferência de R$ 4 milhões para o financiamento de campanhas de candidatos a deputado federal e estadual. Na manhã do dia seguinte, sexta-feira, dia 26 de agosto, em reunião da Executiva Estadual do PSB/RJ, foram estabelecidos os critérios para a distribuição destes recursos. Esta decisão foi publicada no site do partido no mesmo dia. Na segunda-feira, dia 29 de agosto, o Grupo de Trabalho Eleitoral criado pela Executiva Estadual para definir, com base nos critérios pré-estabelecidos pela mesma Executiva, os valores que cada candidatura receberia, se reuniu e decidiu tais valores. A partir desta terça-feira, dia 30 de agosto, os recursos passaram a ser depositados nas contas das candidaturas. Os repasses serão feitos ao longo dos próximos três dias, inclusive hoje, respeitando os limites bancários diários para transações financeiras. Apenas ontem, portanto, se chegou ao valor certo que poderia ser garantido para cada candidatura a deputado federal e estadual. Por essa razão, não foi possível antecipar qualquer estimativa previamente. Por fim, os mesmos critérios estabelecidos na distribuição de recursos financeiros serão aplicados na distribuição do tempo de tv e rádio, cujos programas já foram custeados pelo PSB/RJ”.

Pessoal, neste vídeo explico por que retirei minha candidatura a deputado federal. Sempre fui sério em tudo o que faço. Não acredito em trabalho que não seja bem feito. Muito obrigado pelo apoio e pela confiança de tanta gente! Seguirei ajudando o Rio de Janeiro e o Brasil. pic.twitter.com/xBDenTMRe4 — Marcos Uchôa (@MarcosUchoa_) August 30, 2022