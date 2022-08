Marcos Uchôa desiste de disputar a eleição – e aponta o dedo para Molon

O jornalista Marcos Uchôa, que se tornou conhecido após trabalhar por 38 anos na TV Globo como repórter esportivo e correspondente internacional, anunciou nesta terça-feira, 30, que não vai mais disputar a eleição para deputado federal pelo PSB. Seria a sua estreia na política.

Em vídeo postado em suas redes sociais nesta tarde, ele atribuiu a decisão basicamente à falta de dinheiro para tocar a campanha, coisa que havia sido prometida, segundo ele, pela direção do partido no Rio de Janeiro.

“Quando eu me filiei ao partido no início de abril, o presidente do PSB no Rio, Alessandro Molon, disse que o partido financiaria a minha campanha. Pois de lá para cá, nesse tempo todo, eu estive por meses, literalmente por meses, pedindo uma informação básica: mais ou menos em torno de quanto dinheiro eu poderia contar. Claro, para eu planejar minimamente e me comprometer com as pessoas em termos de pagamentos. Chegamos ao final de agosto e essa informação não foi dada. Conversei com outros candidatos que estão na mesma situação e que também não sabem de nada”, disse.

Pessoal, neste vídeo explico por que retirei minha candidatura a deputado federal. Sempre fui sério em tudo o que faço. Não acredito em trabalho que não seja bem feito. Muito obrigado pelo apoio e pela confiança de tanta gente! Seguirei ajudando o Rio de Janeiro e o Brasil. pic.twitter.com/xBDenTMRe4 — Marcos Uchôa (@MarcosUchoa_) August 30, 2022

O ex-global lembrou que falta praticamente um mês para a eleição e que é muito pouco tempo para fazer uma campanha. “Eu vejo os outros candidatos a mil por hora e sabe como é que eu me senti? Empurrando um carro. Claro, um carro quando você empurra, ele se movimenta. Mas carro não é para isso, tem motor, tem gasolina. E gasolina na política é dinheiro”, afirmou.

E arremata. “Aí eu pensei. Isso não é sério, e eu sou uma pessoa séria nas coisas que eu faço. E achei que nessa situação não tinha sentido eu continuar e por isso eu retiro a minha candidatura”, disse.

A VEJA, Uchôa reafirmou que retirou sua candidatura por causa da falta de recursos e criticou o PSB. “Um partido que erra na minha especialidade: comunicação. No caso falta de comunicação. Uma loucura não ser informado de nada. Não tive alternativa”, disse.

