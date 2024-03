Pronunciamento de Cuca causa troca de farpas entre ex-colegas da TV Globo

Em discurso feito no último domingo, 10, após estrear no comando do Athletico-PR, o técnico Cuca falou sobre a anulação da condenação de estupro na Suíça. As declarações do treinador foram alvo de críticas da comentarista da TV Globo Ana Thaís Matos. “Que me desculpem amigos e amigas que ficaram comovidos com a bandeira branca em forma de leitura de papel. Mas histórico para o futebol brasileiro foi a postura de algumas mulheres e homens do jornalismo esportivo, e também algumas atletas. Não só no caso do retorno atual do agora técnico do Athletico, mas durante a passagem pelo Corinthians, a última pelo Galo. No caso do ex-jogador do Santos, no caso do Daniel Alves e entre outros menores nesses últimos cinco anos. Nunca mais uma mulher sofrerá violência no esporte e a vida de um agressor seguirá normalmente. Nunca mais”, disse Matos.

O posicionamento da comentarista incomodou a ex-colega de trabalho Janaína Xavier, que hoje atua como assessora do treinador. “A comentarista quer confete! Zero surpresa, vindo de quem vem. Entreguem a ela o prêmio de ativista mais engajada de todos os tempos! Tá nem aí com a causa, com a transformação. Quer única e exclusivamente usar a pauta pra se promover”, disse Janaína, sem citar o nome de Ana Thaís. Janaína foi jornalista da Globo por 23 anos. Na emissora, atuou em várias funções como repórter e apresentadora.