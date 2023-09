Programação da Globo vira ‘casos de família’ com dramas dos famosos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No próximo sábado, 30, Sandy e Lucas Lima estarão no programa Altas Horas, que foi gravado na terça-feira, 25, falando sobre a separação após 24 anos juntos. O anúncio para o público aconteceu no mesmo dia do programa da TV Globo, no qual falaram abertamente sobre o fim do casamento. Além deles, outros famosos recorreram à emissora para desabafar seus dramas pessoais. A participação de Luísa Sonza no Mais Você na última semana repercutiu nas redes sociais. A cantora anunciou ao vivo o término do namoro de quatro meses com Chico Moedas. Após informar que não estavam mais juntos, a cantora leu um texto particular que fez após o fim do relacionamento, apontando traição. Outra grande repercussão foi a entrevista de Larissa Manoela no Fantástico. A atriz falou sobre a crise que viveu com os pais, que administraram sua carreira até o rompimento em agosto.

A atriz Klara Castanho também escolheu a TV Globo para a sua primeira aparição após o vazamento da história pessoal de abuso no ano passado. Em participação no Altas Horas em março, ela falou sobre o relato que publicou em suas redes sociais sobre o caso, além de agradecer o carinho que recebeu. Preta Gil e Jorge Aragão aceitaram falar ao Fantástico sobre o diagnóstico de suas doenças. Em março, Preta Gil contou como enfrentou o diagnóstico de câncer de intestino e como se sentia no momento. Além de dividir detalhes do momento mais difícil dessa jornada, os desafios, as reações do corpo ao tratamento e o papel da música e da família nesse processo. Já em agosto, Jorge Aragão também desabafou sobre seu tratamento contra um câncer, descoberto em julho.

Além de relatar sobre sua saúde, Preta foi na TV para desabafar sobre o fim do casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy. Em junho, a cantora esteve no Mais Você e falou sobre o fim da relação. Com isso, a programação da emissora tem dado total prioridade a quem aceita desnudar sua vida privada, dores particulares, intimidade conjugal e luta contra doenças, em troca da repercussão da boa audiência. O apelido de Casos de Família não é por acaso. O programa, que ficou famoso nas tardes do SBT por levar ao palco “barracos” entre familiares, parece que fez escola na concorrente.

