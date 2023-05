Preta Gil fala de divórcio e nova fase de tratamento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Preta Gil confirmou o término do casamento com Rodrigo Godoy e relembrou o momento em que passou em meio ao tratamento contra o câncer. “Hoje eu voltei a trabalhar, muito de leve, só 3 reuniões (risos). Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque não queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha. Depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo, um caos não tinha cabeça nem forças pra pensar em trabalho. Semana passada uma das enfermeiras que cuidam de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço do trabalho até o hospital fazer a radioterapia e volta pra trabalhar”, contou Preta, que voltou ao trabalho na agência digital da qual é sócia diretora, nesta segunda-feira, 22.