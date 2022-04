Prestes a se tornar 3ª startup do mundo, Shein anuncia parceria com Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Artista brasileira de maior projeção internacional, a cantora Anitta, 29 anos, é agora também o novo rosto de uma das maiores startups do mundo. Nesta segunda, 11, a carioca anunciou a parceria com a varejista chinesa Shein, que há duas semanas abriu sua primeira loja física no Rio de Janeiro. Aos seus mais de 61 milhões de seguidores (só no Instgram), ela divulgou a novidade:

“Na Shein tem look para todos os estilos, cores e perfis, não tem como não amar. Trabalhamos bastante nessa coleção para trazer peças para mulheres que como eu gostam de ter um estilo para cada ocasião, sexy, elegante, romântica, esportista e até roqueira”, escreveu em sua conta.

A coleção conta com sapatos, bolsas, acessórios e roupas – o item mais barato é uma argola dourada de R$ 5,95, já o mais caro é uma calça jeans que custa R$ 161,90.

Fundada há dez anos, a empresa de moda está presente em 200 países e tem o valor de mercado estimado em 100 bilhões de dólares, o que a coloca no pódio das startups mais valiosas do mundo, atrás apenas da ByteDance, que administra o Tiktok, e da SpaceX, do bilionário Elon Musk.

O aplicativo da loja on-line se tornou um fenômeno no Brasil e no mundo durante a pandemia. Em 2021, o app foi o mais baixado do setor de moda, com 24 milhões de downloads.