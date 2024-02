Presidente do Bahia está namorando bailarino de 27 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-goleiro de times como Grêmio e Flamengo, Emerson Ferretti, 52, foi eleito presidente do Esporte Clube Bahia em dezembro do ano passado. Ele foi o primeiro dirigente abertamente gay a assumir tal posição no país. No mesmo período, o ex-atleta ganhou um novo amor. Segundo informação dada pelo jornal Extra desta quinta-feira, 8, ele está namorando o bailarino Jordan Dafner, de 27. O namoro ainda não foi assumido publicamente, mas os dois têm publicado fotos juntos nas redes sociais. Inclusive, Emerson levou o namorado quando visitou a casa de Caetano Veloso em Salvador, no dia 1º de janeiro. Jordan atua em musicais na capital baiana, além de trabalhar como jornalista e assessor de imprensa.