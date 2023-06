Prêmio de música homenageia Alcione e faz chorar com Rita Lee

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O 30° Prêmio da Música Brasileira aconteceu na noite desta quarta-feira, 31, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, dedicado à cantora Alcione. A celebração foi apresentada por Felipe Neto e Lázaro Ramos, que seguiram à risca o roteiro, e recebeu a presença de vários famosos.

Alcione foi uma das recordistas de troféus na história do prêmio. A última a se apresentar no palco, teve ao seu lado a cadência da bateria da Estação Primeira de Mangueira, que a homenageará no próximo carnaval. Antes disso, houve a apresentação de outros grandes nomes como Caetano Veloso, Seu Jorge, Diogo Nogueira, Péricles, Ferrugem, Gloria Groove e Maria Bethania. O ponto alto da noite, bastante aplaudida, foi a dobradinha entre os pagodeiros Péricles e Ferrugem, que entoaram três das mais populares canções da Marrom. O ponto baixo foi a falta de discurso dos premiados (que mesmo assim não se impediu a longa duração do evento, com mais de três longas e cansativas horas).

A lembrança a Rita Lee, que morreu há menos de mês, ficou por conta da própria Alcione, que cantou Pagu, nos versos: “Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem”. Aplaudidíssimas – Marrom e Rita. Muitos não seguraram as lágrimas quando surgiu a imagem de Rita no telão ao fundo do palco. Sobraram aplausos até para Fernanda Montenegro, quando a plateia foi avisada de sua presença por um dos patrocinadores.

Dessa vez quem brilhou mesmo no palco foram os intérpretes homens da MPB, que perfilaram os sucessos de Alcione, um a um, em duetos ou números individuais. Poucas foram as vozes femininas da noite, algo a ser chamado atenção – a começar até pela escolha dos apresentadores – Neto e Lázaro. Marina Sena foi uma das raras a soltar a voz. Iza, apesar de confirmada para cantar com Seu Jorge, não compareceu.

A seguir, a lista dos vencedores do 30° Prêmio da Música Brasileira:

CANÇÃO POPULAR

DUPLA – Maiara e Maraisa / GRUPO – Psirico / INTÉRPRETE – Marília Mendonça / LANÇAMENTO – Felipe Cordeiro, Chico César – De Amor, Amor (Produção: Felipe Cordeiro)

ESPECIAIS

LANÇAMENTO ELETRÔNICO – Batata boy, Garbela – Entre Cidades (Produção: Batata Boy, Garbela) / LANÇAMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – Cássia Eller, Victor Biglione – Cássia Eller & Victor Biglione in blues (Produção: Victor Biglione, Zé Nogueira) / LANÇAMENTO ERUDITO – Orquestra Sinfonica Brasileira – Bachiana Nº 4-1 Movimento / LANÇAMENTO INFANTIL – Mundo Bita – É Alegria (Produção: Chaps Melo, Vinícius Guerra (Vinispace) e Walman Filho)

INSTRUMENTAL

GRUPO – Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz / SOLISTA – Yamandu Costa / LANÇAMENTO – Yamandu Costa, Bebê Kramer – Simpatia (Produção: Yamandu Costa e Bebê Kramer)

MPB

GRUPO – Bala Desejo / INTÉRPRETE – Djavan / LANÇAMENTO – Alaíde Costa – O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim (Produção: Marcus Preto, Pupillo, Emicida)

MÚSICA URBANA

GRUPO – Planet Hemp / INTÉRPRETE – Criolo / LANÇAMENTO – Baco Exu do Blues – QVVJFA (Quantas Vezes Você Já Foi Amado?) (Produção: Marcelo Delamare)

POP/ROCK

GRUPO – Gilsons / INTÉRPRETE – Elza Soares / LANÇAMENTO – Erasmo Carlos – O Futuro Pertence Á… Jovem Guarda (Produção: Pupillo)

REGIONAL

DUPLA – Mayck & Lyan / GRUPO – Boi Bumbá Garantido / INTÉRPRETE – Alceu Valença / LANÇAMENTO – Elba Ramalho – Elba Ramalho No Maior São João do Mundo (Ao Vivo) (Produção: Junior Evangelista)

SAMBA

GRUPO – Grupo Fundo De Quintal / INTÉRPRETE – Diogo Nogueira / LANÇAMENTO – Martinho da Vila – Mistura Homogênea (Produção: Celso Filho, Martinho Antônio) / PROJETO AUDIOVISUAL – Gilsons – Pra Gente Acordar (O Filme) (Direção: Pedro Alvarenga) / REVELAÇÃO – Plínio Fernandes / Melhor Canção – Chico Buarque, Hamilton de Holanda – Que Tal um Samba? (Intérprete: Chico Buarque / Compositor: Chico Buarque) / PROJETO ESPECIAL – Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques, Pedro Miranda – Desengaiola (Produção: João Cavalcanti e Pedro Luís)