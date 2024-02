Portela: Bianca Monteiro homenageia mães pretas em desfile

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Portela desfila o enredo Um defeito de cor, dos carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues. Baseado no romance da escritora Ana Maria Gonçalves, a escola refaz os caminhos imaginados da história da mãe Preta, Luíza Mahim. Antônio e André, estreantes na azul e branco, ressaltam que o tema foi pensado para que se refletisse a realidade de todas as mães pretas. “Saravá Keindhe! Teu nome vive!/ Teu povo é livre! Teu filho venceu, mulher!/ Em cada um nós, derrame seu axé!”, diz trecho do samba. O intérprete é Gilsinho e o mestre de bateria é Nilo Sérgio. A Portela ficou apenas em décimo lugar em 2023, desfile que marcava seu centenário. Em 2024, quer apagar este tropeço em sua história.

Pelo oitavo ano consecutivo, Bianca Monteiro, cria da comunidade, desfila na agremiação de Oswaldo Cruz e Madureira. “Este ano, estou trabalhando mais o corpo, fazendo dieta mais intensa e passando um pouquinho de fome (risos) por conta do figurino da personagem. Também me preocupo com a expressão corporal. Estou fazendo aulas de dança afro para dar uma melhorada nessa parte em que não sou tão boa”, detalhou a moradora de Madureira, de 35 anos, em recente entrevista. Candomblecista, ela diz que a crença a ajuda a superar as dificuldades e estuda Serviço Social.

Continua após a publicidade