Por que figurões da Globo estão indo em debandada para a HBO

Antonio Fagundes, Malu Mader, Reynaldo Gianecchini, Rodrigo Simas, Grazi Massafera, Gabriel Leone, Fabrício Boliveira, Camila Pitanga, Selton Mello… Parece escalação de elenco de primeiro time de alguma nova produção da TV Globo, certo? Mas são apenas alguns nomes que a emissora carioca “perdeu” nos últimos tempos, e que a HBO vem contratando sem dó nem piedade! Com a chegada do autor Silvio de Abreu e da diretora de talentos Monica Albuquerque, ambos com carreira consolidada na Globo, a HBO Max sinaliza ao mercado que pretende ter um casting cada vez mais robusto de profissionais conhecidos do grande público graças à visibilidade alcançada na antiga emissora. Com as contratações já anunciadas, a salários robustos, os atores recém-chegados passam imagem de solidez aos colegas que ainda seguem indecisos se vale a pena trocar a TV aberta pelo streaming. Como os contratos a longo prazo na Globo estão fadados ao fim, muitos não pensam duas vezes quando são convidados a mudar de casa. E com o anúncio de investimento na produção de telenovelas, a fome da HBO está longe de ser saciada.