Por que ‘Macetando’, de Ivete Sangalo e Ludmilla, já virou hit do carnaval

VEJA Mercado em Vídeo

As duas decisões que podem mudar o humor da bolsa e entrevista com Roberto Padovani

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta segunda-feira, 29. A semana será marcada pelas reuniões dos bancos centrais americano e brasileiro, agendadas para a próxima quarta-feira. As decisões não devem reservar grandes surpresas, mas o mercado estará atento aos recados que as instituições vão lançar sobre a condução da política monetária nos próximos meses. No Brasil, os juros devem ser cortados em 0,5 ponto percentual, para 11,25% ao ano. Já nos EUA, os juros devem ser mantidos no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. No campo corporativo, as ações da companhia aérea Gol caíram 8% um dia depois do pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Já os papéis da Vale subiram 2% depois de o governo recuar na articulação para o ex-ministro Guido Mantega assumir a presidência da companhia. O Magalu anunciou um aumento de capital de R$ 1,25 bilhão de reais. Diego Gimenes entrevista Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV.