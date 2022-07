Por que Kate Middleton ‘explodiu em lágrimas’ antes do casamento de Harry

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Meghan Markle fez a duquesa Kate Middleton chorar na véspera de seu casamento com Príncipe Harry, em maio de 2018. O motivo? Segundo Tom Bower escreve na biografia bombástica Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors (Vingança: Meghan, Harry e a Guerra Entre os Windsors, em tradução livre), Meghan comparou a Princesa Charlotte com a filha de sua melhor amiga. Hoje com 7 anos, a filha de Middleton com o Príncipe William tinha 3 anos quando seu tio trocou alianças com a atriz.

O livro que chega hoje, 21 de julho, às livrarias do Reino Unido, traz detalhes dos bastidores do casamento. Os primeiros boatos alegavam que Meghan e Kate brigaram por causa dos vestidos das damas de honra. A duquesa de Sussex mais tarde discordou disso, em sua entrevista bombástica com Oprah Winfrey, alegando que era o contrário e acrescentando: “Ela (Kate) estava chateada com algo, mas ela era a dona e pediu desculpas. E ela me trouxe flores”. Bower afirma que fontes não identificadas disseram que a chateação de Kate veio após um desentendimento sobre se as damas de honra deveriam ou não usar meia-calça. Kate “explodiu em lágrimas” na situação em que teve a filha comparada a outra. conforme noticiou o DailyMail, o biógrafo insiste que seu livro é imparcial: “Eu vasculhei, nunca coloquei coisas que não são verdadeiras e não podem ser verificadas”.

Meghan Markle debunks the reports that she made Kate Middleton cry, saying that it was the other way around: "The reverse happened. She was upset about something. She owned it and bought me flowers." pic.twitter.com/Saof51RZHS — Pop Crave (@PopCrave) March 8, 2021