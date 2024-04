Por que filhos de Paulo Gustavo, de 4 anos, estão morando fora do país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, decidiu passar uma temporada fora do Brasil com os filhos, Gael e Romeu, de 4 anos. A mudança para a Austrália foi anunciada pelo médico em um vídeo nas redes sociais.

“Desde que vim no ano passado e convivi mais de perto com a minha irmã, meu cunhado e meu sobrinho, resolvi me programar para passar alguns meses esse ano com eles. O convívio com o primo, que tem quase a mesma idade dos meus filhos, é muito legal, muito saudável, e eu sinto muita falta da minha irmã. Sou pai solo desde tudo que aconteceu na minha vida, jamais deixaria eles e viajaria por tanto tempo. Estamos morrendo de saudade da família que ficou no Brasil, e dos amigos também. (…) Quero desenvolver o inglês dos meninos, viver muito na natureza, porque aqui vivemos muito mais abertos, na praia, no parquinho. E viver a experiência de estar ainda mais perto dos meus filhos, porque no Rio, no Brasil, eu trabalho muito no consultório e com meus projetos paralelos, inclusive de internet, e é por isso que estou um pouco sumido aqui também. Estou vivendo muito presencialmente e pouco digitalmente. É uma mudança de atitude e de vida”, disse ele.