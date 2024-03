Por que faixa das sete concentra maior número de novelas problemáticas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A nova novela da TV Globo, Família é Tudo, que estreou nesta segunda-feira, 4, marca a centésima produção da faixa das sete na emissora. Pesquisador e doutor em Teledramaturgia pela Universidade de São Paulo (USP), Mauro Alencar falou com a coluna sobre as dificuldade do horário:

“Curioso notar que a faixa das sete da noite da TV Globo é a que concentra o maior número de produções problemáticas, de baixa audiência e que pouco ou nada acrescentaram à história da teledramaturgia e no universo da Comunicação em geral. Talvez pela especificidade dramatúrgica exigida pelo horário; talvez pela falta de mão de obra especializada, ou seja, a produção de comediógrafos no cenário artístico a exemplo de Cassiano Gabus Mendes, Vicente Sesso e Silvio de Abreu – certamente três pilares para a edificação do horário das sete em telenovela. Acrescento, ainda, Walther Negrão que trouxe o universo jovem para a TV com O Primeiro Amor. A presente lista leva em consideração não apenas a audiência quantitativa, mas o impacto da produção na indústria do entretenimento e em vários setores da sociedade, não apenas no Brasil mas também no mercado estrangeiro”.

Mauro cita quais são os sete maiores sucessos e os sete fracassos da faixa horária na emissora.

7 novelas com absoluto índice de audiência:

UMA ROSA COM AMOR – 1972

ANJO MAU – 1976

ESTÚPIDO CUPIDO – 1976

LOCOMOTIVAS – 1977

GUERRA DOS SEXOS – 1983

VEREDA TROPICAL – 1984

A VIAGEM – 1994

7 novelas que espantaram a audiência:

O AMOR É NOSSO – 1981

MICO PRETO – 1990

COMEÇAR DE NOVO – 2004

BANG BANG – 2005

TEMPOS MODERNOS – 2010

ALÉM DO HORIZONTE – 2013

GERAÇÃO BRASIL – 2014