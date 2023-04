Por que Cauã Reymond queria manter sua separação em segredo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cauã Reymond participou da festa de lançamento de Terra e paixão na noite desta segunda, 24, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. O ator não economizou nas respostas na hora de falar sobre Caio, seu novo personagem. Mas quando foi perguntado sobre o término do casamento de sete anos com Mariana Goldfarb, respondeu com poucas palavras: “O que tinha para falar já falei no Instagram”. Em seguida, foi questionado sobre ser um solteiro cobiçado. “Não sei. Eu estou tão focado no trabalho. São 11 horas, seis dias por semana”. Logo depois, Cauã foi chamado pela produção e brincou com uma repórter: “Ele me salvou de você”.

O que a coluna soube é que a relação de Cauã e Mariana já estava suspensa quando ele precisou viajar por quase dois meses para o interior de Mato Grosso do Sul, entre fevereiro e março, para gravar cenas externas da novela. Ele teria pedido que Mariana não revelasse nada antes da novela estrear, justamente para que evitasse exposição da vida íntima na imprensa. Mariana quebrou o acordo porque teria tomado conhecimento de que o ex estaria se engraçando com uma colega de elenco. Xii…

