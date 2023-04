Camarão, proseco e chamegos em autor: fartura na festa ‘agropop’ da Globo 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que as regras sanitárias da pandemia de Covid-19 foram afrouxadas, a TV Globo vem promovendo eventos presenciais para lançar seus produtos. Agora, diante do desafio de resgatar a boa audiência do horário da novela das 9, Terra e paixão foi lançada em grande estilo. Uma megafesta na noite desta segunda-feira, 24, num espaço de eventos do Jockey Club do Rio, reuniu elenco, convidados e jornalistas para promover a substituta de Travessia, que chega ao fim no próximo dia 5. A última vez que a Globo fez uma festa assim foi para promover A Dona do Pedaço, em 2019, nos salões do Copacabana Palace.

Só que agora o contexto atual da emissora remete a notícias de demissão de jornalistas consagrados e a não-renovação de contratos fixos de atores que partiram para o streaming (Antonio Fagundes, Juliana Paes, Lázaro Ramos, Vladimir Brichta, entre outros). Mas vale tudo para conquistar a simpatia da imprensa e do telespectador – o que incluiu, na ocasião, buffet com fartos camarões empanados, tortinhas de queijo brie com damasco e proseco solto pelo salão – todo decorado com imensos lustres e móveis que remetiam a uma fazenda dos confins do país.

A novela de Walcyr Carrasco se passa na fictícia cidade de Nova Primavera, no Mato Grosso do Sul, e terá como tema central a saga de uma jovem professora (vivida por Bárbara Reis) que se vê sozinha com o filho, após assassinato do marido numa tentativa de invasão das terras provocada pelo maior produtor rural da região. Um clipe lindíssimo foi exibido para animar os presentes, com direito a uma fotografia de tirar o fôlego. Haja soja!

Gloria Pires estava de madeixas grisalhas – usará peruca na ficção. Branca mesmo é a barba que Tony Ramos ostenta para o novo papel. Ambos serão vilões. Ao ouvir de um repórter para que se juntasse a Glória na entrevista, o ator educadamente sugeriu: “Acho melhor cada um falar na sua hora, querido”. Uma das últimas a chegar, Susana Vieira não segurou o look por muito tempo e logo tirou as sandálias. “Meu pé está inchado, não vou ficar de bonita não”, disse, se livrando dos calçados.

Tatá Werneck e Rafael Vitti se separaram para responder sobre suposta crise no casamento. Chegaram juntos, sorridentes e, dois minutos depois, foi cada um para um lado. Ela, bastante assediada pela imprensa munida de celulares, foi quase “espremida” contra a parede (veja na foto abaixo). Cauã Reymond, que terá que disputar a mocinha da trama com o próprio irmão, vivido por Johnny Massaro, fez cara de surpresa achando que ninguém perguntaria sobre sua recém-divulgada solteirice. A uma repórter, encerrou o assunto lhe dando um beijo na testa, ao evitar falar sobre o que a maioria estava ali para saber. Ela, aliás, saiu suspirando.

A surpresa ficou por conta de um pocket show de Chitãozinho e Xororó, com direito até a Evidências, hit de todo karaokê pelo país. Quem assistiu a tudo de longe, sentado com sua inseparável bengala a la Manoel Carlos, foi o autor Walcyr Carrasco. Ele pediu para dar entrevistas apenas após o show. Mas era incomodado o tempo todo por atores novatos e influencers, que queriam garantir uma selfie com o novo dono do horário nobre global. Seu secretário até que avisava que ele precisava de um “tempinho” quieto, mas não há assessoria que segure a sanha de quem vive de abastecer os stories. Terra e paixão estreia no dia 8.

Continua após a publicidade