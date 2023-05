Por que Britney Spears não vê os filhos há mais de um ano

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Segundo o TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom, novo documentário sobre Britney Spears, a cantora não vê os filhos Sean Preston, 17, e Jayden, 16 anos, há mais de um ano. A ruptura aconteceu após uma discussão sobre o comportamento sem filtro da cantora nas redes. “No final do verão (de 2022), os meninos nem respondiam às mensagens dela. E ela ficou furiosa”, afirmou a produtora do TMZ, Katie Hayes.

A última vez que Britney Spears viu os filhos foi no início de 2022, pouco antes de seu casamento com Sam Ashgari. Nesta terça-feira, 16, segundo informações divulgadas pelo TMZ, os jovens pretendem se mudar de Los Angeles para o Havaí. Segundo fontes do site, Kevin Federline, ex-marido da cantora, enviou ao advogado de Britney perguntando se ela estaria disposta a permitir que os filhos se mudem de país em tempo integral com ele e a madrasta, Victoria Prince. De acordo com Kevin, pai dos meninos, as constantes fotos sensuais de Britney constrangem os adolescentes.

