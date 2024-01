Por que a Globo substituiu a passista ‘Globeleza’ por Ludmilla e Alcione

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tradicional nesta época do ano, a vinheta de carnaval da TV Globo já não conta há alguns janeiros com a personagem da Globeleza, eternizada por décadas pelo carisma e rebolado de Valéria Valenssa. Isso porque a emissora resolveu entrar na onda politicamente correta e abolir a perpetuação da figura de uma mulher negra nua sambando “na tela da TV, no meio desse povo”. Novos tempos. Para este ano, a empresa contratou Ludmilla e Alcione, que cantam o famoso sambinha que abre as coberturas carnavalescas. Ludmilla já foi puxadora de samba ao lado de Neguinho da Beija-Flor e Alcione é a homenageada da Mangueira nesse carnaval. Duas boas escolhas.