Por dentro do baile de carnaval mais luxuoso do país

Já é tradição há décadas no Rio de Janeiro. Além das escolas de samba, desperta a atenção dos cariocas o baile de carnaval do Copacabana Palace, na Zona Sul da cidade, sempre no sábado de carnaval. Os salões nobres do centenário hotel são abertos após elegante decoração, para receber mais de cinco mil convidados. Nesta edição, o tema é Extravangard, estilo que traz a extravagância do surrealismo para as artes plásticas. Imensas esculturas de animais da savana africana, como girafas, rinocerontes e zebras ornam a decoração, além de bastante vegetação verde, que se mistura a um dos ambientes.

Um dos salões imita um céu com nuvens brancas e ainda tem quadros que se mexem, em inspiração surrealista, claramente voltada para o pintor Salvador Dalí. Em outro espaço, um imenso tabuleiro de xadrez invertido, em local totalmente espelhado, dá ideia de que o cenário está de cabeça para baixo.

O valor dos ingressos giram em torno de cinco mil reais e se esgotaram semanas antes do baile. Este ano, a rainha é a influenciadora de moda e luxo Silvia Braz. Tradicionalmente, o baile escolhe rainhas celebridades. Luiza Brunet, Isis Valverde, Grazi Massafera e Sabrina Sato já ocuparam o posto. Dessa vez, a escolha foi de um nome menos badalado na televisão, mas bastante conhecido nas redes sociais. Isso mostra o quanto o baile se moderniza, de olho nos novos tempos.

A festa – sem hora para acabar – promete muito requinte e badalação em meio aos trajes de gala. Homens vestem smoking e mulheres vestido longo. Claro, tudo com um toque “surrealista”, como pede o convite. No cardápio, camarões, mesas de frios, japonês e cortes de mignon, além de doces variados.

