O tradicional Baile do Copa ocorreu na noite deste sábado, 10, no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com o tema Extravangarde, celebridades como Luiza Brunet, Jorge Ben Jor e Adriane Galisteu desfilaram pelos nobres salões do centenário hotel com vestidos e smokings super chamativos. Confira os loos mais extravagantes da noite: