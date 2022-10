PM registra queixa contra Fábio Porchat após declaração polêmica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fabio Porchat, em entrevista a um programa no youtube, declarou que o policial militar Francisco José Carlos de Queiroz seria “miliciano” e que “matou gente”. Tal declaração fez com que o PM, que está na reserva remunerada, abrisse uma queixa-crime de calúnia contra o humorista. A informação foi dada pelo site Em off e confirmada pela coluna. O Núcleo de Investigação das Promotorias de Justiça de Investigação Penal do Rio de Janeiro vai avaliar se procede instaurar processo penal.