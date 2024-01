Playboy da noite paulistana, Oscar Maroni está em casa de repouso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O polêmico empresário da noite paulistana Oscar Maroni, 72 anos, dono da boate Bahamas Club, está internado em uma casa de repouso na capital paulista desde o dia 27 de dezembro, segundo informação da Folha. A coluna confirmou que os quatro filhos do empresário entraram no dia 9 de janeiro com pedido de curatela para administrar seu patrimônio. São eles: Aritana, Aratã, Acauã e Aruã. Desde então as visitas a ele na casa de repouso foram restritas à família.

Parte do time de participantes de A Fazenda 7 , o empresário chegou a admitir envolvimento com prostituição. Seu estabelecimento possuía shows eróticos, sauna mista, restaurante executivo e mais de 20 suítes luxuosas para encontros íntimos. Maroni foi preso diversas vezes. Em 2009, foi acusado pelos crimes de formação de quadrilha, exploração de prostituição e tráfico externo de pessoas. O empresário foi denunciado por uma de suas ex-namoradas – ele diz já ter ficado com mais de 2.500 mulheres. Polêmico e falastrão, era figurinha fácil em programas como o de Luciana Gimenez. Assunto nunca lhe faltou.