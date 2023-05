Personagem de Carol Castro a fez perceber que viveu relação abusiva

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao dar vida à Gabriela no recém-­lançado filme Ninguém É de Ninguém, Carol Castro revirou um delicado baú. Assim como a personagem, que faz par com Danton Mello, ela revela que também viveu um relacionamento abusivo. “Passei por situações parecidas, mas na época não me dei conta direito”, diz. Sua própria história ficou mais clara depois de ler e rodar as cenas envoltas em violência psicológica. “Foi uma experiência transformadora”, resume a atriz, que também acaba de estrear na adocicada trama global Amor Perfeito.

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2023, edição nº 2841