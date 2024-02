Paraíso do Tuiuti: Mayara Lima em desfile político contra opressão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Paraíso do Tuiuti entra na Avenida com a missão de contar a história do marinheiro João Candido, o Almirante Negro, líder da Revolta da Chibata, em 1910. O objetivo do enredo, assinado pelo carnavalesco Jack Vasconcelos, é reforçar o nome do homenageado como um grande herói do povo brasileiro. “Ôôô A Casa Grande não sustenta temporais/ Ôôô Veio dos Pampas pra salvar Minas Gerais/ Lerê lerê mais um preto lutando pelo irmão/ Lerê lerê e dizer nunca mais escravidão”, apresenta trecho do samba. A escola conta com a presença de Candinho, o filho do herói, ao longo do desfile. Pixulé é o intérprete e Marcão o mestre de bateria. A Tuiuti ficou em oitavo lugar em 2023, com o enredo sobre os búfalos da Ilha de Marajó, no Pará.

À frente da bateria, Mayara Lima, cria da comunidade, brilha desde 2022. “O meu intuito em estar à frente da bateria é representar essas meninas. Faço a maior questão de puxar para o meu lado as crianças que me acompanham no ensaio ou pedem para sambar comigo. Acredito que esse é o resgate do samba e o nosso futuro”, comentou a rainha de bateria recentemente. Em 2022, em um ensaio da bateria na Marquês de Sapucaí, a então princesa se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais pela sintonia com os ritmistas. “Parece ser fácil na hora de explicar. Eu gosto muito de improvisar. Venho, escuto a bateria e vou. Só escuto a música e deixo meu corpo fala”.

