Para que ex-supermodelo ‘roubou’ limusine de Donald Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Janice Dickinson, 68, autoproclamada “primeira supermodelo do mundo”, revelou em uma entrevista recente que roubou a limusine de Donald Trump, quando ele ainda nem sonhava em ser presidente, para ir a um encontro com John F. Kennedy Jr. “Certa vez, roubei a limusine de [Donald] Trump sem saber que era a limusine dele. Foi uma tempestade de neve em Nova York, um Nor’easter como eles chamam. Não havia táxis em lugar nenhum. Fiquei sentada lá no frio por algumas horas tentando pegar um táxi e não havia nenhum disponível. E então eu apenas disse: ‘Vamos, entre nesta limusine. Vou dirigir por alguns quarteirões’. Eu dirigi alguns quarteirões rua abaixo, desviando. Não havia ninguém na estrada. Foi uma verdadeira tempestade. Então eu me lembro disso claramente, porque estava indo lá para encontrar John F. Kennedy Jr.”, disse à revista Queerty.

Dickinson descobriu no dia seguinte de quem era o veículo que ela roubou. “Estava em todos os jornais dos Estados Unidos”, observou ela. Quanto ao jantar com JFK Jr. respondeu: “Sim, ele era divino. Sim, eu o beijei”.