Papel agora de Samantha Jones, a Zinha em ‘Renascer’, era de um homem

No remake Renascer, da TV Globo, Zinha é uma das personagens que passou por fortes alterações de Bruno Luperi. Na versão original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1993, o personagem era masculino e interpretado por Cosme dos Santos. Já na novela atual, o papel é de Samantha Jones, 26 anos. Na trama, a jovem é filha de Flor (Julia Lemos) e Jupará (Evaldo Macarrão), e mantém forte amizade com João Pedro (Juan Paiva). Os dois, inclusive, chegaram a se beijar, em um dos capítulos, mas perceberam que a relação entre eles é de irmandade. A partir daí, com a pressão de encontrar um amor, a jovem começa a questionar sua própria sexualidade. O destino amoroso de Zinha na novela permanece um mistério. No entanto, é provável que o autor mantenha o mesmo par romântico da obra original. Assim, Zinha ficará com Lurdinha. A personagem, ainda não tem intérprete definida, mas na primeira versão foi interpretada por Íris Nascimento.

A atriz, que é baiana como a personagem, possui algumas familiaridades com Zinha. Nascida em Salvador, Samantha já morou em Ilhéus, onde se passa a história, e tem família em quase todo o estado. Além disso, é assumidamente bissexual e namora a também atriz Manu Morelli, 23 anos, com quem vive trocando declarações nas redes sociais.

“Zinha é um pouco de tudo, dos lugares que morei e das pessoas que conheço. Sou uma mulher bissexual que demorou um pouco para falar sobre isso em voz alta. Não para me entender assim, mas para conseguir falar. Então tem essa coisa de ser LGBT em lugares conservadores”, declarou recentemente. Essa é a terceira novela de Samantha, que já viveu Ciça em Todas as Flores (2022) e Adel em Um lugar ao sol (2021).