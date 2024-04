Pai de Neymar é absolvido de denúncia que quase o prendeu

Giro VEJA - segunda, 8 de abril

O embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a inclusão do dono do X, ex-Twitter, Elon Musk, como investigado no inquérito das milícias digitais, que apura grupos que estariam atuando contra a democracia. Moraes também reafirmou que a plataforma não desobedeça “qualquer ordem judicial já emanada”. No último sábado, o empresário ameaçou descumprir decisões da Suprema Corte e atacou o ministro pessoalmente. O embate entre Moraes e Musk e o julgamento no STF que rejeitou a tese de “poder moderador” das Forças Armadas são os destaques do Giro VEJA.